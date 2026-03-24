Два человека стали жертвами взрыва в многоквартирном жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе, пострадали как минимум 12 жильцов, еще один человек числится пропавшим без вести. Информацию о случившемся опубликовали глава Севастополя Михаил Развожаев, МЧС и Следком.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В сообщении СК уточняется, что погибла хозяйка квартиры, где находился эпицентр взрыва, а пропал ее сын 2006 года рождения.

По словам Развожаева, взрыв обрушил стену одной из квартир первого этажа и частично обвалил внутренние перекрытия до третьего этажа. Кроме того, взрывная волна повредила соседний дом — №20, там в двух подъездах загорелись квартиры, но пожар быстро ликвидировали.

Причина взрыва пока не установлена. Однако, утверждает глава Севастополя, версия о хлопке газовоздушной смеси при утечке бытового газа уже исключена.

ТАСС пишет, что повреждены еще два соседних дома — там пострадал фасад и остекление. Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным МЧС, повреждения получили и припаркованные рядом автомобили.

СМИ отмечают, что вскоре после взрыва Развожаев объявил беспилотную опасность и воздушную тревогу, однако, судя по всему, связи между этими событиями нет.

Из обоих пострадавших домов эвакуировали всех жильцов. Первый пункт временного размещения организовали в ближайшей школе. Тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры после завершения спасательных работ, поселят в пансионате.

В региональном Минздраве уточнили, что после взрыва госпитализированы 10 пострадавших, включая троих несовершеннолетних. Один из детей находится в тяжелом состоянии. Развожаев сообщил, что пострадали 12 человек.

Развожаев предупредил горожан, что следует доверять только официальной информации, и призвал быть бдительными — в том числе при оценке сообщений о сборе средств в помощь жильцам поврежденного дома. По его словам, ситуацией могут воспользоваться мошенники.