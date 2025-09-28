В воскресенье, 28 сентября, в городе Саутпорт (Северная Каролина) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека погибли и восемь получили ранения.

Экстренные службы получили сообщение о выстрелах в марине (гавани для яхт), возле бара American Fish Company.

Представитель властей города сообщила телеканалу WWAY, что к пирсу подошла лодка, остановилась и открыла огонь по людям, после чего скрылась, направившись по каналу в сторону острова Оук.

Полиция сообщила, что в настоящее время допрашивает одного задержанного.

CNN сообщает со ссылкой на Gun Violence Archive, что с начала 2025 года в США произошло как минимум 320 случаев стрельбы, в каждом из которых было ранено не менее четырех человек, не считая самого стрелка.