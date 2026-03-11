В Швейцарии не менее шести человек погибли при пожаре в почтовом автобусе, сообщает Tages Anzeiger. Местная полиция не исключает, что причиной случившегося мог стать преднамеренный поджог.

Возгорание произошло 10 марта примерно в 18:25 (20:25 мск), когда почтовый автобус следовал из Дюдингена в Керцерс. Как сообщает Daily Mail, транспорт вспыхнул внезапно.

На видеороликах, опубликованных в соцсетях, видно, как пламя высотой в несколько метров стремительно охватывает автобус. На других кадрах, снятых уже после происшествия, заметно, что транспорт полностью сгорел.

Масштабная спасательная операция продолжалась всю ночь. По информации Tages Anzeiger, к месту происшествия направили несколько пожарных расчетов, полицию, медиков и спасательный вертолет. Главную дорогу H22 перекрыли в обоих направлениях.

По данным правоохранителей, в результате происшествия погибли шесть человек, их личности пока не установлены. По оценке полиции, процесс идентификации может занять несколько дней.

Еще пять человек пострадали — среди них парамедик. Трое получили тяжелые ожоги и были доставлены в больницу.

Президент Швейцарии Ги Пармелин выразил соболезнования родственникам погибших.

«Я потрясен и опечален тем, что люди в Швейцарии в очередной раз погибли в результате серьезного пожара», — сказал он.

Очевидцы рассказали Daily Mail, что пожар мог начаться из-за того, что неизвестный мужчина решил покончить с собой. В полиции не подтвердили эту информацию, однако заявили, что не исключают версию умышленного поджога.

«В настоящее время нет информации о том, является ли это террористическим актом. Также до сих пор неясно, является ли человек, который мог намеренно поджечь огонь, среди погибших или раненых», — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура Фрайбурга возбудила уголовное дело по факту произошедшего.