В Сочи 17-летний подросток зарезал мать и попытался расправиться с младшим братом. Позже на месте преступления обнаружили тело самого нападавшего. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным следствия, убийство произошло вечером 22 декабря в доме на улице Куйбышева. Находясь в квартире с матерью, юноша напал на нее и нанес множественные удары кухонным ножом в жизненно-важные органы, от полученных ранений женщина скончалась на месте.

После этого подросток позвал домой с прогулки своего младшего брата и когда тот вернулся, несколько раз ранил его в живот. Мальчику удалось убежать и позвать на помощь соседей.

После этого, тело нападавшего обнаружили на месте происшествия, причина его смерти неизвестна. В отношении него СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Sochi1.RU пишет, что раненого брата подростка госпитализировали. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

По информации Shot, убийство произошло на почве конфликта. Нападавший поссорился со своей 48-летней матерью, потому что она якобы «не разрешала ему бить татуировки и пить алкоголь с друзьями».

Телеграм-канал уточняет, что в момент трагедии 43-летний отец семейства находился на работе, а 14-летняя сестра — в школе. Соседи и друзья семьи отзываются о них положительно, хотя подчеркивают, что родители были строги к детям, в частности, запрещали им пользоваться соцсетями.

