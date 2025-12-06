Суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на семейную пару в центре Москвы. Накануне они ворвались в квартиру, убили хозяина и ранили его жену. По словам одного из обвиняемых, его друг, сын погибшего, планировал завладеть жильем, чтобы затем продать его и разделить деньги.

Ранее телеграм-каналы и СМИ сообщали, что убитый был отчимом одного из фигурантов дела, а пострадавшая — его матерью. Однако, согласно данным столичной прокуратуры, в действительности все было иначе.

«Один из обвиняемых показал, что его подельник является сыном убитого и преступление совершено из корыстных побуждений. Сын убитого рассчитывал получить в наследство квартиру отца, после чего продать ее и часть денег передать второму обвиняемому за участие в убийстве», — говорится в сообщении ведомства.

Преступление произошло ранним утром 5 декабря в одном из жилых домов на Бутырском Валу. Как считают правоохранители, обвиняемые отключили свет в помещении, дождались, когда 60-летний владелец квартиры откроет входную дверь, чтобы проверить щитки, и ворвались в жилище. Чтобы их не узнали, они надели маски. Попав в помещение, они убили мужчину, а также ранили его жену.

Как уточнили в Следственном комитете, 60-летнему мужчине нанесли не менее 29 ножевых ранений. После этого злоумышленники скрыли следы преступления и покинули помещение. В ходе допроса один из обвиняемых полностью признал вину и сообщил, что совершил убийство из корыстных целей.

Мужчин обвиняют в убийстве и покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Раненая вдова погибшего хозяина квартиры позднее рассказала, что к ним вломились двое неизвестных. РЕН ТВ уточняет, что преступники ворвались с криками «Ограбление!», а также вкололи в плечо женщины шприц с неизвестным веществом. Официальные ведомства о шприце не упоминали.

По данным «112», пострадавшую зовут Елена Зозуля, ее погибшего мужа — Антон Молок, а задержанного сына — Максим Карпов. Телеграм-канал писал, что Молок приходился Карпову отчимом.

«112» также сообщал, что в 2024 году Карпов якобы душил Молока, избивал его стулом и ранил ножом, крича, что убьет его. После этого в отношении Карпова якобы возбудили уголовное дело, однако потом они с Молоком помирились, утверждалось в посте.