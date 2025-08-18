Встреча глав России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только при готовности украинской стороны к конструктивному диалогу с Москвой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что для того, чтобы встреча состоялась, переговоры в Белом доме 18 августа должны показать, что Зеленский готов наладить контакты с Россией и участвовать в переговорах по мирному процессу. Однако отметил Джабаров, украинский лидер требует только возвращения к границам, отвергает территориальные уступки и настаивает на увеличении поставок оружия.

С таким подходом, добавил Джабаров, он считает маловероятным, что Зеленский сможет принять участие в подобной встрече.

«Сначала надо дождаться, что будет сегодня в Вашингтоне, какие итоги, а потом уже судить по дальнейшим шагам всех партнеров», — сказал сенатор.

Трамп и Зеленский проведут переговоры в Белом доме сегодня в 20:15 по московскому времени — это их первая встреча после февральского публичного конфликта, когда лидеры резко разошлись во взглядах на урегулирование украинского кризиса.

В 22:00 к переговорам присоединятся европейские лидеры: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которые прибыли в Вашингтон для участия в обсуждении.

Как стало известно ABC, в переговорах также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее, в феврале, он вступил в публичный спор с Зеленским во время встречи в Овальном кабинете, где раскритиковал украинского лидера за недостаточную благодарность за американскую поддержку.

Европейские союзники Украины обеспокоены возможным повторением сценария в Белом доме, сообщала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. The Economist также отмечает, что в Киеве опасаются нового провала во время визита в Овальный кабинет.

Кроме того, европейские официальные лица стремятся удостовериться, что Трамп не занял излишне пророссийскую позицию и не оказывает давления на Зеленского с целью заключения невыгодного для Украины соглашения.