Украина, отказываясь от дипломатического пути в решении конфликта с Россией, рискует тем, что будущие переговоры могут превратиться в ее капитуляцию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он винит в приостановке диалога исключительно Киев, утверждая, что тот никогда не вел переговоры всерьез, а лишь устраивал «шоу». Сенатор подчеркнул, что Россия всегда была открыта для политического урегулирования, но, не дождавшись его, продолжила военную операцию. Украина, по его словам, вероятно, «разочаровалась» в таком ходе событий и вернулась к своей прежней риторике, рассчитывая на поддержку Запада.

Сенатор выразил мнение, что перспектива возобновления диалога находится в прямой зависимости от реакции западных стран, и в первую очередь — Соединенных Штатов. Если Вашингтон открыто выразит недовольство возникшей паузой в переговорах, это может подтолкнуть Киев к возвращению за стол переговоров. И напротив, спокойная или нейтральная реакция со стороны Запада снизит вероятность возобновления дипломатического процесса.

Климов также подчеркнул, что ключевым фактором является позиция президента США Дональда Трампа и его реальная готовность добиваться урегулирования конфликта дипломатическим путем. По убеждению сенатора, решительная и конструктивная позиция Вашингтона способна стать катализатором для возобновления движения в сторону мирного решения.

«Другой вопрос, что по мере продвижения наших войск в итоге может получиться так, что, когда Украина в следующий раз сядет за стол переговоров, это будет уже больше похоже на капитуляцию», — отметил политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию ранее, сообщил, что, несмотря на наличие работающих каналов связи между делегациями, прямые переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время приостановлены.

Песков также призвал не питать излишнего оптимизма относительно скорого разрешения украинского кризиса. Он заявил, что не стоит смотреть на ситуацию сквозь «розовые очки» и ожидать быстрых результатов на переговорах, сославшись в подтверждение на аналогичное признание президента США Дональда Трампа о недооценке сложности урегулирования.

При этом пресс-секретарь Кремля подтвердил, что Москва по-прежнему готова к мирному диалогу. Одновременно он обвинил европейские страны в том, что они препятствуют завершению конфликта.