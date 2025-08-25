По мнению сенатора, Украина не оправдает возложенных на нее Европой надежд в качестве силы, способной одолеть Россию.

«Я думаю, что они [европейцы] пыжатся, пыжатся, не знают, как заставить Россию отступить от своей позиции, но у них ничего не получится. Это совершенно напрасная трата времени, денег», — сказал Джабаров.

Он также прокомментировал информацию издания Politico о том, что в ближайшие дни состоится встреча министров обороны стран ЕС, в ходе которой они обсудят увеличение военной помощи Украине.

«Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, — пусть так честно и признаются в этом», — призвал сенатор.

Согласно данным Politico, совещание министров обороны стран Евросоюза состоится 29 августа. Его ключевой темой станет увеличение объемов военной помощи Украине. В мероприятии, как ожидается, примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и заместитель генерального секретаря НАТО.

В рамках неофициальной части дискуссии министры намерены затронуть вопросы поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса и будущих гарантий безопасности для Украины.

Вслед за этим запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств, которые обсудят подготовку девятнадцатого пакета санкционных мер против России с целью принуждения ее к перемирию, а также рассмотрят возможные варианты распоряжения прибылью от замороженных российских активов.