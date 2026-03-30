Проблему с затоплением могил бойцов военной операции на Аллее Славы в Троицке должна решать не только местная администрация, но и другие чиновники Челябинской области во главе с губернатором региона Алексеем Текслером. Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Правозащитница признала, что «с природой и с погодой не поспоришь», и назвала главным вопросом в сложившейся ситуации как можно более оперативный поиск способов для ликвидации затопления. Она также пояснила, что при планировании бюджета в него как правило не включают существенные затраты на возможную борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций.

«Никто не может заранее предусмотреть, что случится тот же потоп или ураган. В данном случае произошел именно такой катаклизм», — сказала Меркачева.

Она призвала региональные власти отложить прочие нужды и приложить усилия для того, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки. По словам Меркачевой, внимание губернатора к этому вопросу необходимо с точки зрения ограниченности средств и ресурсов у чиновников на месте.

«Я считаю, что всегда в таких историях крайне важна роль губернатора. Мы ждем. Есть все надежды, что людей услышат и все исправят. Мы следим», — заключила член СПЧ.

Ранее издание «Челябинск онлайн» обратило внимание на появление в соцсетях фотографий затопленного кладбища в Троицке, где находятся могилы бойцов СВО.

Мать одного из погибших военных пожаловалась на то, что из-за бездействия городской администрации Аллею Славы «превратили в болото». По ее словам, на месте отсутствует дренаж, дорога была проложена с нарушением действующих норм, а сама территория кладбища находится в зоне подтопления вопреки санитарным правилам.

В администрации Троицка заявили, что глава города взял ситуацию на личный контроль, а сметный расчет работ по отсыпке и грейдированию участка дороги на территории кладбища уже ведется.