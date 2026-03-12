В американском штате Мичиган совершено нападение на синагогу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд, расположенном примерно в 25 милях от Детройта. По предварительным данным, злоумышленник на грузовом автомобиле въехал в здание еврейской школы, примыкающей к синагоге «Темпл Исраэль» (Temple Israel), после чего открыл огонь, передает CNN.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил, что подозреваемый найден мертвым в машине у синагоги. По информации собеседников CNN, его застрелили местные охранники.

Личность мужчины и мотивы его действий устанавливаются. Полиция выясняет, действовал ли он в одиночку или у него могли быть сообщники. Никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.

По словам нескольких сотрудников правоохранительных органов, присутствовавших на месте происшествия, в задней части автомобиля, который загорелся после того, как врезался в здание, было обнаружено большое количество взрывчатых веществ.

В связи с инцидентом местные школы переведены на усиленный режим безопасности. Жителей района призвали не покидать дома.

Федеральное бюро расследований подтвердило, что его сотрудники работают на месте происшествия совместно с местными властями. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер заявила, что власти штата координируют действия с полицией для получения дополнительной информации. Она подчеркнула, что антисемитизму и насилию нет места в Мичигане.

Генеральный прокурор штата Дана Нессел также выступила с заявлением, выразив поддержку прихожанам и общине. Она призвала жителей объединиться, поддержать соседей и противостоять ненависти.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил, что в последние две недели правоохранительные органы обсуждали возможность подобных инцидентов. Благодаря принятым мерам синагога была готова к угрозе, а охрана смогла оперативно отреагировать. В связи с нападением усилено патрулирование всех еврейских учреждений в районе, а также других мест отправления культа.

Еврейские организации США, включая Антидиффамационную лигу, призвали общины по всей стране сохранять бдительность и усилить меры безопасности. Рекомендации включают расширение периметров безопасности, предварительный отбор посетителей и привлечение вооруженной охраны.