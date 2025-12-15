Если компания McDonald’s решит вернуться в Россию и сделает это успешно, это стало бы для нее «лучшей рекламой». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Я бы сказал, что было бы хорошо, если бы они вернулись. Я знаю, что был call option [колл-опцион], то есть было соглашение между владельцем «Вкусно — и точка» и McDonald’s о том, что McDonald’s смог бы прийти и купить эту долю обратно», — рассказал Роберт Эйджи, отвечая на вопрос RTVI о том, может ли американская сеть ресторанов быстрого питания вернуться в Россию.

По его словам, «это был бы сигнал для бизнеса на Западе, что Россия открыта на такие сделки, что Россия принимает эти компании обратно».

«И если бы McDonald’s пришел обратно и это прошло бы успешно, это стало бы самой лучшей рекламой, которую мы смогли бы придумать», — отметил глава Американской торговой палаты в России.

Роберт Эйджи рассказал, что недавно посетил «Вкусно — и точка» и не заметил особых различий.

«Нормально», — поделился впечатлениями американец.

По его словам, «если разница и есть, то она небольшая».

«Изменилось, допустим, на 5%, но не на 50%. Я думаю, что более-менее осталось то же самое», — добавил он.

Роберт Эйджи рассказал RTVI, что застал открытие первого ресторана McDonald’s в Москве на Пушкинской площади в 1990 году. В то время он жил в Переделкино, недалеко от завода McDonald’s, а его соседом был глава того ресторана быстрого питания.

Компания объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года, в том же году ее выкупил предприниматель Александр Говор, открыв на месте McDonald’s сеть ресторанов «Вкусно — и точка». В 2023-м Говор заявил, что сделка с McDonald’s предусматривает возможность выкупа бизнеса обратно.

3 декабря появилась информация, что компания McDonald’s зарегистрировала товарный знак «I’m lovin’ it» («Вот что я люблю»). Заявка была подана в Роспатент еще в декабре 2024-го.