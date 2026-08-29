Суд присяжных в Южном округе американского штата Флорида признал виновным гражданина РФ Александра Мамонова по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из США в Россию. Об этом сообщил Минюст США.

Жюри присяжных признало 62-летнего россиянина виновным по всем 12 пунктам обвинения, включая сговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле, контрабанду, предоставление ложных сведений и отмывание денег.

«Обвинительный приговор по всем пунктам обвинения свидетельствует о решительной приверженности правительства Соединенных Штатов соблюдению наших законов об экспортном контроле и привлечению к ответственности тех, кто их нарушает», — заявил помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

По данным Минюста, Мамонов — бывший сотрудник «Аэрофлота», переехавший из России во Флориду. Как сообщает ведомство, он в сговоре с другим россиянином Игнатом Вакориным участвовал в схеме по незаконной поставке в РФ авиационных запчастей производства США.

Фигуранты вводили американские компании в заблуждение, убеждая их, что комплектующие предназначаются для заказчиков из других стран, утверждает Минюст. Для обхода санкций обвиняемые указывали в документах фиктивные конечные пункты назначения, в том числе ОАЭ и Китай, тогда как фактически авиазапчасти направлялись в Россию и «Аэрофлоту». Таким образом они отправили в РФ запчасти на сумму более $900 тыс.

Оглашение приговора Мамонову назначено на 20 ноября. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Вакорин находится в розыске.