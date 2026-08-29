Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, продлен запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — говорится в сообщении.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Также введен запрет на вывоз авиакеросина из страны со сроком действия до 30 ноября.

В России сохраняется напряженная обстановка с поставками топлива на АЗС на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые регионы в августе вернули отмененные ранее ограничения на отпуск топлива.

Правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, начат импорт нефтепродуктов. Кроме того, разрешен выпуск дополнительных объемов топлива более низкого класса: евро-2, 3, 4.

По данным «Коммерсанта», кабмин также хочет начать контролировать цены на нефтепродукты по всей цепочке поставок от НПЗ до АЗС объемом от 1 тонны. Новую модель поручено подготовить к 15 сентября, пишет газета.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что улучшение ситуации на топливном рынке должно произойти в ближайшее время благодаря тому, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы снова начнут работу после ремонта.

Президент России Владимир Путин признавал наличие «определенных неудобств» для граждан в нынешней ситуации с топливом. Он заверил, что проблемы решаются под контролем премьер-министра Михаила Мишустина.