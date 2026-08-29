Российские корабли сопроводили торговые суда, следовавшие через пролив Ла-Манш, говорится в заявлении ВМС Соединенного Королевства от 29 августа.

«Королевский военно-морской флот завершил <…> трехдневную операцию по отслеживанию судов ВМФ России и грузовых судов, находящихся под санкциями, в территориальных водах Великобритании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и сторожевой корабль HMS Severn британских ВМС отследили проход через Северное море и Ла-Манш двух российских кораблей и двух грузовых судов, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Для наблюдения использовались радары и датчики.

В мониторинговой операции также были задействованы патрульный корабль HMS Mersey и вертолет Merlin.

В пресс-релизе приводятся слова главкома британских ВМС генерала Гвина Дженкинса. Он заявил, что суда «теневого флота» представляют угрозу морской безопасности и окружающей среде, в связи с чем Лондон продолжит сотрудничать с союзниками с целью противостояния попыткам обойти санкции.

В июне российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в Ла-Манше. Незадолго до этого Лондон объявил о перехвате в этом проливе нефтяного танкера Smyrtos, заявив о связи судна с Россией и его принадлежности к «теневому флоту».

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что бороться с захватом российских танкеров нужно «как с пиратами». По его словам, необходимо действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно. Соответствующие указания были доведены до российского военного руководства, отметил глава государства.

Позднее Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих судов. Президент отметил, что ответные действия возможны не только в акваториях, где «планируются набеги на наши корабли и суда», но и «там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным: в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».