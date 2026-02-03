Американские исследователи из Вистарского института сообщили о создании экспериментальной вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Согласно опубликованному заявлению, в ходе испытаний впервые удалось зафиксировать выработку нейтрализующих антител у лабораторных приматов уже после однократного введения препарата.

В основе вакцины лежит модифицированный белок оболочки ВИЧ, получивший обозначение WIN332. В рамках экспериментов одна инъекция этого иммуногена привела к появлению защитных антител у животных в течение трех недель. Повторное введение препарата, по данным ученых, усилило иммунный ответ.

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и без лечения может привести к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Современная антиретровирусная терапия позволяет контролировать инфекцию, однако профилактической вакцины до сих пор не существует.

Авторы исследования отмечают, что большинство существующих экспериментальных протоколов вакцинации против ВИЧ требуют множественных инъекций — часто семи и более — для достижения значимого иммунного ответа. Новый подход, как утверждается, может сократить курс до нескольких прививок, что потенциально упростит и удешевит процедуру.

В ходе работы также был идентифицирован новый тип антител, способных нейтрализовать вирус. В настоящее время разработка проходит дополнительные доклинические исследования. В дальнейшем планируется подготовка к клиническим испытаниям с участием людей.

Вистарский институт — научно-исследовательский центр в Филадельфии, специализирующийся на биомедицине и разработке вакцин. Он сотрудничает с рядом ведущих университетов и медицинских организаций США.

Согласно данным, представленным в декабре 2025 года руководителем Федерального научно-методического центра по борьбе со СПИДом, академиком РАН Вадимом Покровским, число людей, живущих с ВИЧ в России, достигло 1,25 млн человек. Наиболее пораженной группой, по его словам, остаются мужчины 40-45 лет, среди которых инфицированы около 4%. На диспансерном учете в системе Минздрава России состоят около 900 тыс. пациентов.