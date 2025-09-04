В Соединенных Штатах на 98-м году жизни умер Патрик Хемингуэй — последний из ныне живущих детей классика американской и мировой литературы, лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя. О смерти потомка писателя сообщил в соцсетях его внук Адамс. Информацию также подтвердила представительница семьи Беттина Клингер, пишет The New York Times.

«Мой дедушка был настоящим человеком — парадоксальным гением из старого мира, неисправимым мечтателем с научным складом ума. Он говорил на полудюжине языков и ради развлечения решал сложные математические задачи, но его сердце принадлежало литературе и изобразительному искусству», — написал Адамс.

Из трех детей писателя именно Патрик пошел по его стопам и посвятил себя литературному творчеству, в отличие от своих брата и сестры. Его старший брат Джек посвятил жизнь рыболовству, а сестра Глория реализовала себя в медицине, став врачом.

В 1953 году после своего африканского сафари Эрнест Хемингуэй начал работу над книгой «Проблеск истины», но этот литературный замысел так и остался нереализованным при его жизни.

Продолжить и завершить произведение смог лишь его сын Патрик, который, основываясь на воспоминаниях обсуждений с отцом во время их африканской экспедиции, развил и дополнил незавершенную рукопись теми элементами, которые, по его мнению, соответствовали первоначальному замыслу писателя. В 1999 году книга увидела свет с предисловием Патрика Хемингуэя.

Кроме того, Патрик принял активное участие в сохранении наследия своего отца, подготовив авторские предисловия к новым изданиям его произведений: к роману «Прощай, оружие!» (2006), мемуарам «Праздник, который всегда с тобой» (2009) и повести «Зелёные холмы Африки» (2016).

Отдельной важной работой Патрика стал изданный в 2022 году эпистолярный сборник «Дорогой папа», в который вошли 120 писем из их тридцатилетней переписки с отцом, представляющей собой ценнейший документ их взаимоотношений.

Помимо литературной деятельности, жизненный путь Патрика Хемингуэя был тесно связан с Африкой и её природой. В 1955 году он основал в Танганьике (ныне Танзания) компанию, занимавшуюся организацией сафари. Однако в начале 1960-х ему пришлось оставить этот бизнес и покинуть континент в связи с болезнью супруги.

Его глубокий интерес к африканской экологии впоследствии нашёл воплощение в академической карьере. Более десяти лет Патрик Хемингуэй посвятил преподаванию охраны дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании.

Его экспертиза в этой области была столь высока, что он также занимал позицию специалиста по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО, англ. Food and Agriculture Organization, FAO).

Еще одной важной миссией, которую взял на себя Патрик, стало управление интеллектуальным наследием своего великого отца. Как он сам объяснил в интервью The Times в 2023 году, это произошло почти естественно: «Я был единственным человеком, которого это, похоже, интересовало, и у меня была уникальная квалификация».

Патрик Хемингуэй утверждал, что известность отца никогда его не угнетала, поскольку он сам был лишен подобных амбиций и никогда не стремился получить Нобелевскую премию.