На 89-м году жизни от рака поджелудочной железы скончался американский судья Фрэнк Каприо, который стал известен благодаря своими трогательными выступлениями, говорится на его странице Facebook*.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день», — сказано в сообщении.

В течение 38 лет Каприо работал в муниципальном суде города Провиденса (штат Род-Айленд). Он принимал участие в реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе», в 2017 году его видео из его зала суда стало вирусным, набрав более 15 млн просмотров.

В 2021 году количество просмотров канала «Пойманный в Провиденсе» приблизилось к 400 млн на YouTube. Шоу было четырежды номинировано на дневную премию «Эмми».

В августе 2018 года Каприо получил премию Producer’s Circle Award на Международном кинофестивале в Род-Айленде. Всего на различных платформах, в том числе в TikTok, у сужьи было 1,6 млн подписчиков.

В декабре 2023 года он записал видеообращение, в котором рассказал, что у него диагностировали рак.

