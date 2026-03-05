Самое значительное снижение цен на новостройки в «старой» Москве по итогам февраля зафиксировано в Бабушкинском районе. Как сообщили «Известиям» аналитики компании «НДВ Супермаркет недвижимости», средняя стоимость квадратного метра там упала на 11,8%, что связано с выходом на рынок нового жилья комфорт-класса, построенного по программе реновации.

Второе место по темпам удешевления занял район Новогиреево, где цены опустились на 7,1%. Аналитики объясняют это увеличением доли крупноформатных квартир в структуре предложения.

В Котловке стоимость квадратного метра уменьшилась на 4,5%, в Останкинском районе — на 4,4%. В обоих случаях причиной стало изменение структуры реализуемого жилья по типам квартир.

В целом по столице средняя цена квадратного метра на первичном рынке с учетом элитного сегмента по итогам февраля составила 814,9 тыс. рублей, снизившись за месяц на 2,3%.

Как пояснила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева, в ноябре—январе на первичном рынке наблюдался рост спроса и цен на фоне ожидаемого ужесточения условий выдачи семейной ипотеки. В результате к февралю активный спрос оказался в значительной степени реализован, что привело к естественному охлаждению рынка.

Эксперт отметила, что негативная динамика средневзвешенной стоимости на первичном рынке не фиксировалась уже давно.

Для поддержания покупательского интереса многие девелоперы сейчас вынуждены вводить скидки в своих проектах, что напрямую отражается на уровне цен. В краткосрочной перспективе, по словам Чегодаевой, роста стоимости жилья ожидать не стоит: застройщики продолжат предлагать реальные дисконты на пулы квартир.