В Ставрополе на улице Серова произошел взрыв на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с воинской частью. Об этом пишут местные СМИ и телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадала женщина, которая была госпитализирована с множественными осколочными ранениями.

В настоящее время подъезд к месту происшествия перекрыт сотрудниками МВД и военной полиции. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В микрорайоне 204-й квартал произошел взрыв неустановленного устройства. В результате ранения получила женщина. Гражданская инфраструктура не повреждена», — сказал собеседник агентства.

По данным Mash, силовики рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе диверсию с возможным украинским следом. Предположительно, взрывное устройство сработало дистанционно.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что взрывчатка, сдетонировавшая на остановке, была заложена в детскую коляску.

Официальная информация о причинах и деталях инцидента пока не поступала. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отказался комментировать инцидент. В ответ на запрос издания «Осторожно Media» глава региона заявил, что не будет давать комментариев до завершения официального расследования.

