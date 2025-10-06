В столице Албании Тиране мужчина открыл огонь в зале суда, убив судью и ранив двух человек, после чего скрылся с места происшествия, но был задержан. Об этом пишет Guardian со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, подозреваемому Э. Ш. 30 лет, и он ранил еще двух присутствовавших на слушании людей, его оружие изъято. Их ранения, как уточнили медики, не представляют угрозу жизни. Раненая судья Астрит Калайя скончалась по дороге в больницу.

Полиция Тираны пока не предоставила подробностей о предполагаемых мотивах преступника. Албанские СМИ выяснили, что в ходе слушания, на котором мужчина устроил стрельбу, рассматривалось дело с упоминанием некой недвижимости.

Guardian напоминает, что в 2016 году при поддержке Евросоюза и США власти Албании запустили масштабную судебную реформу, из-за которой рассмотрение десятков тысяч дел было отложено на долгие годы, многие из них дошли до суда только сейчас.