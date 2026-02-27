В московском Театре Сатиры впервые показали спектакль «Невиновный», сообщает пресс-служба театра. Постановку по пьесе австрийского драматурга Фрица Хохвельдера, которую ранее не ставили на российской сцене, представил режиссер Игорь Миркурбанов.

В центре сюжета постановки — семья, члены которой неожиданно сталкиваются с событиями из прошлого и вынуждены пересмотреть привычные представления о себе и близких. История выстроена как расследование, сочетая элементы психологической драмы и детектива. По мере развития событий герои встают перед необходимостью сделать нравственный выбор и определить собственную степень ответственности за произошедшее.

В постановке играют известные артисты Театра Сатиры: Евгений Герасимов, Юрий Васильев, Янина Студилина, а также другие актеры труппы. Внимание зрителя сосредоточено не только на сюжете, но и на внутренней логике поступков персонажей, каждый из которых постепенно раскрывается по ходу действия.

В пресс-службе театра подчеркивают, что «Невиновный» предлагает зрителю не готовые ответы, а повод для размышлений о границах вины и невиновности — как решения прошлого влияют на настоящее.

Спектакль уже вошел в текущий репертуар Театра Сатиры. Билеты на постановку доступны на официальном городском сервисе bilet.mos.ru.