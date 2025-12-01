Томский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военнослужащего Евгения Анкудинова о хищении алкоголя из магазина. Мужчина приговорен к двум годам колонии общего режима, говорится в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел 20 августа. Военный в состоянии опьянения угрожал продавцу страйкбольным пистолет и похитил алкогольную продукцию.

Дело военнослужащего рассматривалось в присутствии личного состава воинской части. Приговор в законную силу еще не вступил.

В августе 2025 года в Таганроге местный житель ворвался в магазин с гранатой и требовал отпустить его с украденным товаром. Позже 56-летнего грабителя удалось задержать. При обыске в его квартире была найдена страйкбольная граната.