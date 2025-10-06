Глава комитета Госдумы Нина Останина обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по поводу проблем в школах, в том числе переполненности классов. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

«Переполненность классов и школ — масштабная проблема, с которой сталкиваются учителя, родители и дети во всех регионах нашей страны», — заявила Останина.

В качестве примера она привела ситуацию в школе № 19 в Иркутске, где 29 сентября произошла «ситуация, опасная для жизни и здоровья школьников».

«По словам учеников и их родителей, около тысячи детей из шести параллелей одновременно вышли из классов, в результате образовалась давка. Многие дети под натиском сверстников падали, некоторые получили травмы. При этом ситуацию никто не контролировал — ни школьная охрана, ни руководство, ни педагоги», — рассказала парламентарий.

Этому, уточнила Останина, предшествовало другое событие. По ее словам, в некоторых школах Иркутска, отметила Останина, с 29 сентября из-за перебоев в работе столовых сократили количество уроков и их длительность.

«Подобные срывы зафиксированы в 50—70% образовательных учреждений города, в которых услуги по организации школьного питания оказывают ООО “Межрегиональная кейтеринговая компания” и ООО “КрасПит”», — добавила она.

Останина отметила, что такие случаи возникают из-за значительного превышения допустимого количества учеников в одном школьном здании. Это превышение противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам и технической документации образовательного учреждения, подчеркнула парламентарий.

«Зачастую при максимально разрешенной загрузке в 550 учеников (из расчета 11 классов по 2 параллели, в которых обучается по 25 человек в каждой), в школе учатся в два-три раза больше», — заявила депутат.

Переполненность классов и школ приводит к следующим факторам, отметила Останина:

снижение качества образовательного процесса, нехватка ресурсов, учебного оборудования, спортивного инвентаря;

психологическая напряженность в детском коллективе, увеличение числа конфликтов;

ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательной организации;

рост рисков и угроз безопасности не только для обучающихся, но и педагогических работников.

Кроме того, такая ситуация, добавила Останина, повышает вероятность «наступления трагических последствий в любой экстренной ситуации», а также может сильно усложнить эвакуацию детей, так как такие выходы «рассчитаны на определенную пропускную способность». При этом, напомнила парламентарий, школа по закону должна «создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся».