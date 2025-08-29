Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Туле, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, местный житель подкинул гранату в квартиру своей знакомой, в результате детонации которой женщина пострадала. В настоящее время она госпитализирована», — говорится в тексте официального сообщения.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство). Как сообщили в региональном УМВД, сообщение о громком хлопке поступило в 13 часов, разрушений несущих конструкций здания не выявлено.

«В настоящее время с 35-летним жителем Тульской области, который находился в квартире, работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Как уточняет ИА «За Новомосковск», взорвавший гранату мужчина оказался 35-летним жителем Новомосковска, у пострадавшей зафиксированы осколочные ранения ног. Как пишет «Тульская пресса», ей оказалась 23-летняя девушка, а сам взрыв произошел на шестом этаже в доме 45-б на улице Кутузова.

На месте происшествия работают медики, Росгвардия, МЧС и служба разминирования, сам дом был оцеплен. Работу по установлению всех обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура, на месте взрыва работу сотрудников правоохранительных органов контролирует прокурор района Владимир Савич.

По данным телеграм-канала Shot, совершивший подрыв гранаты мужчина хвастался снарядом перед пострадавшей, с которой они познакомились за несколько дней до происшествия, в момент взрыва он был пьян. У мужчины есть судимость за хранение и распространение наркотиков, пишет Shot. При задержании он не оказал сопротивления полиции.