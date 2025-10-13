Российский мотоциклист погиб в ДТП в турецкой провинции Эрзинджан. Авария произошла на трассе Эрзинджан—Сивас, когда 40-летний Антон, выехавший из России на мотоцикле с кировскими номерами, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

По информации турецких СМИ, водитель, вероятно, потерял контроль на высокой скорости, после чего его мотоцикл вынесло на отбойник. От сильного удара технику отбросило на обочину, а сам байкер получил тяжелейшие травмы.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По предварительным данным, на момент аварии дорога была сухой, а видимость — хорошей.

Как уточняет издание SHOT, погибший был уроженцем Волгограда, опытным мотоциклистом и регулярно участвовал в российских соревнованиях, где неоднократно занимал призовые места. Он направлялся в Каппадокию в составе мотогруппы с двумя друзьями.