Правительство Армении постановило с 1 ноября убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов. Они ставятся при пересечении границы страны при въезде и выезде. В турецкой прессе, цитируя слова армянского премьера Николы Пашиняна о том, что «Арарат это не Армения», расценили это решение как демонстрацию нового, прагматического курса Еревана.

В турецких СМИ решение армянских властей расценили как символический и дипломатический сигнал. Газета Daily Sabah сообщила, что отказ от изображения горы Арарат «рассматривается как жест доброй воли в рамках усилий по нормализации отношений с Турцией».

Портал Haber7 подчеркнул, что удаление горы Арарат с официальных документов является «историческим изменением», поскольку Ереван использовал этот символ на протяжении многих лет. Турецкое издание также обратило внимание на умеренный подход армянской стороны, который «дает возможность открыть новую страницу в отношениях двух соседних стран».

В издании Turkish Minute отметили, что решение было принято с целью не отправлять «опасные сигналы» соседям. Хотя критики утверждают, что правительство действует «под давлением», чтобы удовлетворить Анкару.

В Ереване также объясняют этот шаг прагматизмом и стремлением к более тесному сотрудничеству с Турцией. Ранее премьер-министр Никол Пашинян напоминал, что гора не находится на территории Армении, а современный герб с изображением Арарата не отражает основанное в 1991 году государство и требует переосмысления, пишет Yeni Şafak.

Эксперты и турецкие СМИ считают отказ от символа позитивным сигналом для нормализации и возможного открытия границ между Турцией и Арменией, а также шагом к расширению экономического и культурного сотрудничества в регионе.

Пашинян, комментируя постановление правительства, отметил, что оно «направлено на укрепление государственности, суверенитета, безопасности Армении». «Если выяснится, что мы хотим что-то отобразить на штампе, это должно быть связано с международно признанной территорией Армении», — пояснил армянский премьер.