21 октября в Стамбуле стартует Международная неделя русского языка «Восток—Запад». В течение трех дней участники форума будут обсуждать современное состояние и перспективы развития русского языка в Турции, а также его роль в гуманитарных и культурных связях между странами. Организатором выступает Московский государственный лингвистический университет при поддержке Россотрудничества. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

Основные мероприятия пройдут на площадках университета Едитепе в Стамбуле. Программа включает дискуссионные клубы, лекции, мастер-классы и образовательные сессии для студентов и преподавателей.

Часть мероприятий начнется в онлайн-формате еще до официального открытия программы: с 6 октября по 15 октября преподаватели МГЛУ проведут виртуальные занятия и мастер-классы, доступные для участников форума.

По словам директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева, интерес к русскому языку в стране стабильно растет. Этому способствуют как активные двусторонние отношения России и Турции, так и туристический поток — ежегодно миллионы россиян отдыхают в Турции, а сотни турецких студентов обучаются в российских вузах.

«Русский язык позволяет лучше понимать Россию и служит элементом “мягкой силы”, укрепляя доверие и открывая новые возможности для сотрудничества», — приводит слова востоковеда издание.

В 2024 году в Стамбуле уже проходила первая Международная неделя русского языка, которая собрала более ста специалистов из разных стран. В этом году организаторы ожидают приезда преподавателей и исследователей из 25 государств.