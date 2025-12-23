Частный бизнес-джет Falcon 50, в котором, в частности, находился начальник Генерального штаба ливийской армии Мохаммед Али аль-Хаддад, разбился вскоре после взлета из международного аэропорта Эсенбога в Анкаре. Информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV, процитировав официальное заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Самолет поднялся в воздух около 20:10 по местному времени (совпадает с московским). Примерно через 40 минут полета экипаж передал сигнал о необходимости срочной посадки в районе Хаймана, после чего связь с лайнером полностью прервалась.
На борту находились члены экипажа и пять пассажиров. Сейчас воздушное пространство над Анкарой полностью закрыто для полетов.
Ранее во вторник, 23 ноября, аль-Хаддад провел в Анкаре официальную встречу с турецким министром обороны Яшаром Гюлером.