Яхта Dolce Vento затонула у берегов Зонгулдака на севере Турции. Инцидент случился сразу после отплытия корабля. Об этом пишет The Sun.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как буквально через несколько минут после отплытия яхта кренится на бок и затем тонет. Люди начали прыгать в море, один из членов экипажа до последнего момента находился на борту. Когда над водой оставался виден только край борта, мужчина также спрыгнул.

О пострадавших не сообщается — находившиеся на борту капитан, два члена экипажа и владелец сумели самостоятельно доплыть до берега.

Для роскошного судна это путешествие было первым. Дальнейшая его судьба неизвестна. На место происшествия направились спасательные команды, местные власти заявили, что в ходе расследования будут установлены причины кораблекрушения.

Dolce Vento был построен в Стамбуле. Сам же инцидент случился в популярном у туристов месте на севере Турции — у побережья Зонгулдака, примерно в двухстах метрах от береговой линии в районе Эрегли. По данным газеты, стоимость затонувшей яхты составляет 700 тысяч фунтов стерлингов (более 76 млн рублей).