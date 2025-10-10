Верховный кассационный суд Турции (Яргытай) признал мужчину виновным в эмоциональном насилии над супругой после того, как выяснилось, что он сохранил ее номер телефона под прозвищем Tombik — в переводе с турецкого «Пухляшка». Об этом сообщает издание Sabah.

Фигуранты дела проживают в провинции Ушак. Женщина подала на развод, заявив, что брак «необратимо разрушен».

В ответ супруг обвинил жену в измене. Однако, как установил суд, доказательств этому представлено не было, зато выяснилось, что мужчина систематически оскорблял жену и применял к ней экономическое и эмоциональное давление.

В материалах дела указано, что ответчик отправлял супруге грубые сообщения, в том числе с фразами «Убирайся, не хочу видеть твое лицо», и записал ее контакт в телефоне как «Пухляшка». Суд первой инстанции признал такие действия проявлением эмоционального насилия.

Позднее решение было подтверждено Яргытаем, который признал мужчину «виновным в разрушении брака». Суд постановил, что подобные высказывания унижают достоинство человека и могут считаться формой психологического давления.

Мужчину обязали выплатить женщине материальную и моральную компенсацию, а также пересмотреть размер алиментов.