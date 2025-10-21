Турецкие отельеры решили сохранить фиксированные цены в евро на проживание в летнем сезоне 2026 года. Также отели открыли и раннее бронирование со скидками до 15%. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на представителей гостиничного бизнеса. Для российских туристов это означает возможность забронировать отдых по цене 2025 года.

По данным издания, в ближайшие месяцы стоимость размещения останется фиксированной, однако вопрос о возможной корректировке тарифов отельеры могут рассмотреть после Нового года.

Наиболее активно ранние бронирования сейчас делают туристы из Европы — Великобритании, Германии и Польши. Российские путешественники традиционно предпочитают оформлять поездки ближе к датам отпуска.

Тем не менее, представители Sherwood Resorts & Hotels и Greenwood Resorts & Hotels (Анталья и Кемер) отмечают, что поток российских туристов по-прежнему демонстрирует стабильный рост, он остается ключевым для Турции.

При этом в отелях Pine Beach Belek и Ela Excellence Resort Belek (Белек) сообщили, что чаще всего российские туристы бронируют ограниченные категории номеров — виллы и семейные люксы. Благодаря скидкам за раннее бронирование путешественники теперь могут сэкономить от 5 до 15% от стоимости проживания, а при пакетных турах — до 50%.

В сети Selectum Hotels (Белек и Сиде) уточнили, что значительного повышения цен летом 2026 года не ожидается: возможны лишь небольшие корректировки в объектах, проходящих сейчас реновацию.

Российские туристы по-прежнему одни из лидеров по численности отдыхающих на курортах Турции. Предпочтения россиян — Анталья, Белек, Кемер и Аланья. При бронировании отдыхающие из России чаще выбирают систему «все включено».