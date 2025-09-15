Косметическая хирургия пошла на новый виток: в стамбульских клиниках стали предлагать операции по укорачиванию ног. Женщины соглашаются на такие процедуры не ради лечения травм или деформаций, а исключительно для того, чтобы стать ниже и, как они надеются, успешнее в отношениях.

По данным Vice, с 2023 года в Стамбуле провели как минимум десять таких операций. Техника выглядит пугающе. Хирурги разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют ее фрагмент и фиксируют оставшееся металлическим стержнем. За счет этого верхнюю часть ноги можно укоротить на 5,5 см, а нижнюю — на 3 см. В результате рост может уменьшиться, например, с 172 до 168 см.

Клиники рекламируют процедуру как часть «пакета услуг»: с госпитализацией, экскурсиями по городу, ужинами в ресторанах и даже прогулками на лодке. Однако реальность оказывается совсем иной — месяцы восстановления в инвалидной коляске и изнуряющая физиотерапия по четыре—пять раз в неделю.

Вероятность рисков послеоперационных осложнений достаточно велика: от повреждения нервов и инфекций костей до слабости мышц и неправильного срастания. Есть и весовое ограничение. Пациентка должна быть легче 75 кг, иначе металлические стержни не выдержат нагрузки.

Почему женщины решаются на столь болезненный шаг? Исследования показывают, что большинство мужчин предпочитают партнерш ниже себя, а женщины — мужчин выше. Высокие девушки признаются, что чувствуют себя в невыгодном положении и ищут способ «сократить дистанцию».

Подобные процедуры интересны не только женщинам, желающим стать ниже. В Турции уже несколько лет растет спрос и на противоположные операции — по увеличению роста. Причем чаще их делают, наоборот, мужчины. Пациенты, готовые тратить десятки тысяч долларов за возможность стать выше, приезжают из разных стран в Стамбул и другие города. Самый доступный вариант обходится около $32 тысяч.