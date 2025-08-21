Люди со всего мира прилетают в Турцию теперь не только за густыми волосами, но и за длинными ногами. Большую популярность там набирает операция по увеличению роста. В основном — среди мужчин. Несмотря на мучительность процедуры и длительность восстановления, спрос на нее только растет. Об этом пишет The Guardian.

Самый доступный вариант в клинике Стамбула стоит около $32 тыс., сюда входит проживание и восстановление.

Желающим стать выше распиливают бедренные или берцовые кости и вставляют внутрь специальные стержни. Следующие 3-6 месяцев их растягивают с помощью внешних фиксаторов примерно на миллиметр в день. За это время в образовавшемся промежутке между частями кости формируется новая ткань.

На втором этапе операции фиксаторы извлекают из конечностей пациента, после чего начинается длительный и болезненный период реабилитации, когда человек буквально заново учится ходить. Как сообщает издание, порой хирургам приходится даже отговаривать людей от попыток стать слишком высокими. В клиниках также предлагают операции по укорачиванию ног, хотя это встречается гораздо реже.

«Риски связаны с тем, что пациенты не соблюдают строгий режим послеоперационного ухода, но проблемы и даже смертельные случаи случаются. Тромбы, проблемы с суставами, задержка роста новой костной ткани, повреждения кровеносных сосудов, рубцы и хроническая боль — все это потенциальные осложнения», — приводит The Guardian слова турецкого хирурга.

Более дорогие методы предполагают использование электронных имплантов.

Министерство здравоохранения Китая запретило косметическое удлинение ног еще в 2006 году. В других же странах такая практика, наоборот, прижилась. Так, cтоимость частного лечения в Великобритании может превышать £50 тыс., а некоторые хирурги берут £240 тыс. за удлинение двух костей на каждой ноге. Именно поэтому в Турцию приезжает все больше людей даже из таких далеких стран, как Австралия и Япония.

Идея о том, что перелом костей может стать способом укорочения или удлинения конечности, широко приписывается советскому хирургу Гавриилу Абрамовичу Илизарову. Его метод заключался в наложении внешних металлических колец вокруг сломанной кости, удерживаемых штифтами или проволокой. Если пациент хочет, чтобы кости росли, каркас можно использовать для раздвижения фрагментов. Так, хирург обнаружил, что между ними вырастает новая кость.

По данным The Guardian, к 2030 году мировая индустрия удлинения конечностей может вырасти до 8,6 миллиардов долларов.