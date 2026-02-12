Республика Коми подверглась атакам БПЛА, в результате чего начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. По предварительным данным, речь идет о предприятии «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

«Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил руководитель региона.

Гольдштейн уточнил, что принимаются все необходимые меры безопасности, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, а руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков.

Как сообщил телеграм-канал Shot, в Ухте были эвакуированы люди, которые находились в местном ТЦ «Ярмарка», а «по всему городу выли сирены». В регионе объявлялась беспилотная опасность, в аэропорту Ухты вводились временные ограничения.

Телеграм-канал Baza писал, что в городе прогремела серия взрывов, после чего в районе промышленной зоны начался пожар.

Мэр Ухты Марина Метелева призвала горожан не поддаваться панике: «Ситуация контролируется. Штаб работает».

По данным Shot, ВСУ атаковали Ухту, предположительно, БПЛА типа «Лютый», которые запускались из Полтавской и Черниговской областей Украины — расстояние оттуда до города составляет около 2 тыс. км. Последняя атака беспилотников на город была зафиксирована летом 2025 года.