В Самарской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек при спуске на зиплайне в Кинельском районе. Об этом сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла 23 августа, 37-летний мужчина погиб на месте происшествия, женщина умерла в тот же день в медицинском учреждении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух»).

Следователи устанавливают лица, ответственные за случившееся, а также выясняют все детали ЧП. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в следственном управлении.

Как пишет 63.ru, инцидент произошел у смотровой площадки между селами Преображенка и Кривая Лука. По словам одного из очевидцев, который общался с погибшими в очереди к зиплайну, они приехали из Ульяновска вместе с еще одной девушкой.

«Сначала прокатились каждый по одному, затем они катались тандемом (по 2 человека) каждый с каждым. Это был последний спуск, после которого должны были ехать наши дети. Организаторы уверяли, что все безопасно, они все профессионалы», — рассказал собеседник издания.

Видео с места ЧП распространилась по социальным сетям. На одной из записей, сделанной за несколько минут до падения, видно как девушки спускаются на зиплайне, а мужчина снимает их на видео.

«Наша семья точно никогда больше не выберет такие „развлечения“. До сих пор в ушах крик стоит „Упали!“», — оставила комментарий под сообщением о случившемся одна из свидетельниц.

Другой очевидец сообщил, что помогал доставать погибших после падения. Он подтвердил, что мужчина был уже мертв, а девушку увезли для оказания медицинской помощи.

«Организатор Михаил, по просьбе молодого человека, который разбился, посильнее дернул их машиной, когда после спуска вытягивал назад. Из-за резкого рывка трос, которым вытягивали, запутался за несущие троса, по которым едет зиплайн», — рассказал он.

По словам очевидца, основной и резервный несущий трос были перетерты «за секунду», после чего пара упала с высоты в 30-40 метров и мужчина погиб, не приходя в сознание, «минут через пять», а девушка получила травму позвоночника.

«Девушка была жива, двигала руками и ногами, жаловалась, что болит спина. Ее я помог загрузить в скорую, когда она приехала. До скорой дозвониться никто не мог минут 10. После того, как дозвонились, бригада приехала минут через 30», — добавил собеседник издания.

Он также отметил, что после приезда скорой организаторы «куда-то ушли и даже не помогли носилки донести до скорой» и никто из тех, кто также планировал спуститься за зиплайне или наблюдал за происходящим также не вызвались помочь.