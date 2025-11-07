В Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке «Дон Жуан» в Вероне. Об этом в соцсетях сообщила вице-президент Европарламента Пина Пичерно.

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков не выйдет на сцену Филармонического театра в Вероне, где он должен был исполнить заглавную партию в опере Моцарта. Поводом для отмены стали обращения европейских политиков и ряда общественных организаций, выступивших против его участия.

В соцсети Пичерно написала, что считает произошедшее «победой над кремлевской пропагандой». Против приезда певца также выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, заявившая, что Абдразаков поддерживает конфликт на Украине.

Ильдар Абдразаков — заслуженный артист России и один из наиболее известных оперных басов. Он руководит Международной академией музыки Елены Образцовой, в 2023 году возглавил Севастопольский государственный театр оперы и балета. На выборах президента России в 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина и входит в совет при президенте по культуре.

Это не первая отмена участия певца в европейских постановках. В 2024 году театр San Carlo в Неаполе исключил его из оперного сезона. Ранее Абдразаков заявлял о приостановке сотрудничества с миланской La Scala по семейным причинам и сообщал, что «поставил на паузу» отношения с Metropolitan Opera в Нью-Йорке.

В Италии за последний год отменяли и другие выступления российских артистов: в июле было отменено участие Валерия Гергиева в фестивале Un’Estate da Re, хотя концерт должен был стать его первым выступлением в Европе после начала военных действий на Украине.