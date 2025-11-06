В Волгореченске Костромской области, где расположена Костромская ГРЭС, закрыли на один день школы и детские сады после утренней атаки беспилотников, которую отразила ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Ситникова по итогам заседания оперштаба.

Ситников лично выехал в Волгореченск, где встретится с руководством ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отраженного налета дронов.

Костромская ГРЭС — третья по мощности в России (3720 МВт). На ее долю приходится около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии. На станции установлены восемь энергоблоков мощностью по 330 и 300 МВт, а также уникальный энергоблок «миллионник», выдающий 1200 МВт. Основным видом топлива ГРЭС является газ, резервным — мазут.

Власти поручили принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей и работе и объектов жизнеобеспечения, сказано в сообщении без дальнейших деталей. В канале предупредили, что сотрудникам администрации Волгореченска и близлежащих сел будут обходить жителей, чтобы убедиться в их безопасности.

Воздушную тревогу в связи с угрозой налета беспилотников объявили в регионе в ночь на 6 ноября. Канал главы региона сообщил об этом в 2:20. Ночью же Ситников приехал в администрацию и заслушал доклады оперативных служб. Власти заверили, что «ситуация в регионе является стабильной и контролируемой».

В 6:47 команда Ситникова заявила об отраженной атаке дронов в Волгореченске.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — говорилось в публикации.

Жителей предупредили об административной и уголовной ответственности за съемку работы ПВО и распространение этих кадров в интернете. Также население призвали не приближаться к фрагментам сбитых беспилотников, так как они могут содержать взрывчатку.

Губернатор на утреннем заседании оперштаба заслушал доклады профильных заместителей, а также глав муниципалитетов и силовых структур. Объявление об отмене воздушной опасности было опубликовано в 8 утра.

Полсотни дронов атаковали Волгоградскую область

В Волгоградской области в ночь на 6 ноября ПВО отразили массированную атаку беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Согласно его комментарию, который опубликован в канале региональной администрации, дрон атаковал 24-этажный жилой дом по адресу ул. Гаря Хохлова, 4. В соседних домах выбило стекла.

В результате попадания осколков от обстрела погиб 48-летний местный житель. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Местное издание «Блокнот» пишет, что беспилотники «целились прежде всего по заводу “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка”, но досталось и жилым кварталам».

Телеграм-канал «Блокнот Волгоград» уточнил, что высотка, в которую попал дрон, относится к ЖК «Парк Европейский», где сейчас муниципальные службы ведут обследование повреждений и оценку необходимого ремонта. Выбитые стекла и оконные блоки решено заменить. В самих домах исправно работают все коммунальные услуги, включая отопление.