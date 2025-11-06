Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что российские силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на регион. В Волгограде был поврежден 24-этажный жилой дом.

По данным Бочарова, в ночь на 6 ноября атаке подверглось здание на улице Гаря Хохолова. Там были повреждены балконы, а также выбиты стекла близлежащих домов.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Повреждения остекления и машин также зафиксированы в других районах Волгограда.

«В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе», — уточнил Бочаров. Пожарные приступили к тушению возгорания.

Губернатор также уточнил, что сейчас проводятся работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий атаки беспилотников.

Волгоградская администрация подготовит пункт временного размещения в лицее №10 для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов.

Жители Волгограда сообщили SHOT, что слышали более 40 взрывов над городом.

«Очевидцы утверждают, что БПЛА летят на маленькой высоте со стороны Волги», — пишет телеграм-канал.

На фоне атак к утру четверга число приостановивших полеты аэропортов России возросло до 13. Ограничения действуют в Волгограде, Саратове, Иванове, Пензе, Ульяновске, Ярославле, Краснодаре, Самаре, Владикавказе, Грозном, Нижнекамске, Оренбурге и в Уфе.

Накануне Минобороны сообщало о двух сбитых дронах над Волгоградской областью. Кроме того, в ночь на 4 ноября на электрической подстанции «Фроловская» из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание.

В конце сентября Бочаров сообщал, что в падения дронов было зафиксировано в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.