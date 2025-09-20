В ночь на 20 сентября системы ПВО сбили 149 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны России. Большинство — 40 дронов — было уничтожено в Ростовской области.

Еще 27 БПЛА были перехвачены и уничтожены в Саратовской области, 18 — в Брянской, 15 — в Самарской, 12 — над территорией Крыма, восемь — в Волгоградской области, четыре в Белгородской, по два — в Воронежской и Калужской областях, по одному — в Курской, Смоленской и Нижегородской. Также дроны сбили над акваторией Черного (15) и Азовского (три) морей.

Саратовская область

Жители Саратова и Энгельса рассказали Shot, что слышали не менее пяти-семи взрывов около 1:15 и 1:30. Кроме того, звучала сирена воздушной опасности, а в небе были видны вспышки. По утверждению телеграм-канала, украинские беспилотники могли передвигаться на малой высоте — по ним «отработали российские ПВО». Позднее собеседники Shot уточнили, что всего слышали до 16 взрывов.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что жители Саратова сообщают как минимум о десяти взрывах. В городе началось возгорание в одном из районов.

В Саратове при атаке дрона было повреждено два многоквартирных дома, пострадала женщина. Ее госпитализировали — она находится под наблюдением врачей в больнице.

В домах частично выбило окна. Специалисты проводят обход по квартирам, чтобы оценить ущерб. Средства на восстановление оконных блоков будут направлены из областного бюджета, заверил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его прогнозам, жители смогут вернуться домой 20 сентября, после завершения всех необходимых процедур. При необходимости власти организуют места верченного проживания.

Кроме домов, также были повреждены несколько автомобилей. «На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб», — подчеркнул Бусаргин.

Самарская, Волгоградская и Ростовская области

В пригороде Самары взрывы начались около 3:40, поделились очевидцы с Shot. В Волгограде местные жители услышали их около 4:00. По словам собеседников телеграм-канало, было слышно порядка девяти взрывов, вспышки зафиксировали в западной и южной частях города.

Позднее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что падения БПЛА произошло в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.

В Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной повреждено остекление котельной, а в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской потушено возгорание сухой растительности. По предварительной информаци, разрушений и пострадавших нет.

Сухая трава также загорелась на окраине села Осиково в Ростовской области. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения, выбиты окна в двух частных домах и нарушено электроснабжение.

«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал», — написал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Над Смоленской областью сбили один беспилотник, никто не пострадал. «Оперативные службы работают на месте падения дрона», — отметил губернатор региона Василий Анохин. Над территорией Калужской области в Жуковском районе уничтожили два дрона. Разрушений и пострадавших нет.