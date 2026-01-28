Правоохранительные органы Воронежа проводят проверку по факту видеоролика, на котором мужчина в состоянии алкогольного опьянения спускает несовершеннолетнего ребенка на тросе из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что решение о проверке было принято после публикации в СМИ видео «экстремального аттракциона», в ходе которого мужчина во время распития спиртного спустил из окна, а потом поднял обратно ребенка, подвергнув тем самым его жизнь опасности.

Аналогичную проверку начали в регионом Следственном комитете. В СК обратили внимание, что в настоящий момент не установлено достоверно, в каком городе было снято видео, так как сам ролик рассылается в разных регионах.

Как пишет телеграм-канал Mash, в администрации Воронежа предположили, что видео было снято в другом городе. Издание «Новости Воронежа» отметило, что на видео заметно «отсутствие зимних условий» за окном квартиры, где произошел инцидент. В РИА «Воронеж» также сообщили о том, что запечатленные кадры отличаются от погоды, установившейся в городе.

В Главном управлении Министерства внутренних дел по регион, сообщили, что в самой публикации указано, что видео было снято в Воронеже. По словам местных СМИ, съемка могла быть произведена в другое время года.

По итогам проверки правоохранительных органов в части исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка и органов системы профилактики.