В Выборге Ленинградской области ссора из-за кошки в коммунальной квартире закончилась убийством. Мужчина 42-х лет убил своего собутыльника ударом катаны в пах.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на общей кухне дома № 15 по Ленинградскому шоссе 43-летний мужчина поругался с 42-летним соседом из-за его кошки, которая свободно разгуливала по комнатам и запрыгивала на обеденный стол.

Ссора началась с оскорблений и угроз и закончилась физической расправой. Хозяин кошки сходил в комнату за катаной, противник атаковал его при помощи табуретки. Мужчина сделал выпад мечом и угодил оппоненту в пах. В результате раненый сосед скончался на месте.

Убийцу задержали, на него завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает следком Ленинградской области. Ранее мужчина уже был судим.