Правоохранительные органы Японии задержали трех граждан Украины в городе Окума, который находится на территории закрытой зоны отчуждения рядом с АЭС «Фукусима-1». Основанием для задержания стало подозрение в совершении правонарушения, связанного с незаконным проникновением в чужое жилье, пишет NHK.

Согласно официальной информации, предоставленной полицией, задержанными являются граждане Украины: 34-летний Анатолий Дыбак, 29-летний Владислав Савинов, а также 43-летний Александр Крюков, который ведет свой видеоблог на YouTube под псевдонимом Kreosan.

Kreosan — уроженец Луганска, создатель научно-популярного контента. Его канал посвящен экспериментам с электричеством и электронными устройствами, советам по выживанию в экстремальных условиях и путешествиям по различным местам.

Инцидент произошел утром 24 сентября, когда мужчины были обнаружены в пустующем жилом доме, куда они, по предварительным данным, вошли без соответствующего разрешения. Поводом для начала оперативных мероприятий послужило анонимное обращение, поступившее в полицию накануне вечером.

Аноним сообщил о прямой трансляции на платформе YouTube, в ходе которой было видно, как группа иностранцев беспрепятственно входит в одно из жилых зданий на заброшенной территории. В ходе 50-тиминутной трансляции для своего YouTube-канала с 6,5 млн подписчиков блогеры пили чай при свечах, ходили по дому и разглядывали вещи, оставленные хозяевами.

В результате правоохранители задержали украинцев по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища. Им может грозить от трех до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, все трое признали свою вину. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский принес в социальных сетях извинения в связи с произошедшим.

«Этого не должно было случиться», — написал он в X (ранее — Twitter).

Радиационная авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. Ее причиной стало землетрясение, вызвавшее цунами. В результате затопления АЭС оказалась обесточена, что привело к отключению систем аварийного охлаждения.

Аварии был присвоен максимальный уровень по Международной шкале ядерных событий, который ранее присваивался лишь аварии на Чернобыльской АЭС. С прилегающих к АЭС территорий были эвакуированы более 160 тысяч человек.