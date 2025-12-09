Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, воевавший в рядах ВСУ и считавшийся пропавшим без вести, погиб на фронте. Об этом со ссылкой на сестру погибшего сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Кононенко был наиболее известен по роли охранника и фитнес-тренера президента в комедийном сериале «Слуга народа», где главного героя играл Владимир Зеленский.

Согласно официальному сообщению, старший лейтенант Кононенко погиб на Курском направлении. На фронт он отправился через Днепропетровский районный территориальный центр комплектования.

Украинский портал Hromadske показал видео траурного кортежа в Киеве, написав, что 9 декабря там состоялась церемония прощания с Кононенко.

На украинской платформе «Память», посвященной погибшим и пропавшим без вести бойцам ВСУ, сообщается, что связь с Иваном Кононенко прервалась 25 февраля 2025 года «во время выполнения боевого задания в Курской области РФ».

Согласно информации на странице, 24 февраля 2022 года Кононенко записался добровольцем в тероборону Голосеевского района Киева. В ноябре того же года он был тяжело ранен и почти год лечился. Врачи сомневались, что он сумеет восстановиться полностью, но спортсмен создал собственную программу реабилитации.

Позднее Кононенко подписал контракт с ВСУ и получил в командование стрелковый взвод, имел боевые награды.

Дата гибели актера не указывается. В июле ему исполнилось бы 42 года. У актера остались двое сыновей 15-ти и 5-ти лет.

До начала боевых действий Иван Кононенко входил в команду известного украинского силача Василия Вирастюка, который с 2021 года является нардепом украинской Верховной Рады в составе фракции партии «Слуга народа».

Окончив курсы актерского мастерства, Кононенко снялся во множестве фильмов и сериалов, в основном играя охранников, тренеров и силовиков, а также исполнял каскадерские трюки.