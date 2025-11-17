Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин объявил об уходе с поста спустя пять месяцев после своего назначения. Его обращение публикует Российский футбольный союз.

Карпин назвал свое решение взвешенным и продуманным, объяснив, что намерен сосредоточиться на работе со сборной России по футболу, которую тренирует с 2021 года.

«Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил Карпин.

Он назвал важным период, проведенный в ФК «Динамо», добавив, что у клуба «есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов». Сейчас «Динамо» занимает 10 место в Российской премьер-лиге.

Карпин начал тренировать московский клуб в июне 2025, заключив с ним долгосрочный контракт до лета 2028 года. Уже в конце августа после неудачного выступления «Динамо» специалист заявил, что готов покинуть пост. По данным «Спорт-Экспресс», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев.

Российская сборная после начала военной операции не выступает на международных турнирах, но проводит товарищеские матчи. 15 ноября она уступила сборной Чили со счетом 0:2, а 12 ноября сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1).