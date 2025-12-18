Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в программе «Легенда» на RTVI, что в детстве очень комплексовал, потому что не мог выполнить упражнения на уроках физкультуры.

Валуев в школе занимался в секции баскетбола, которую вел учитель физкультуры.

«А сами уроки физкультуры были скучные и неинтересные, потому что там нужно было сдавать какую-нибудь гимнастику. Я в гимнастике всегда ниже среднего мог, точнее, практически ничего не мог в гимнастике. Я комплексовал очень сильно», — вспоминает спортсмен.

В то время он жил в Красном Селе. «Когда мы приехали на соревнования уже в город Ленинград (выехали с окраины, где мы жили), там меня заметил тренер по баскетболу, который позвонил другому тренеру. На следующий же день примчался в нашу школу, в буквальном смысле увидел меня и вознамерился забрать в спортивную школу», — рассказал Валуев.

По его словам, в шестом классе у него был рост 1,96 м. «Конечно, когда он меня увидел, был такой легкий шок», — сказал Валуев.

После этого будущий боксер перевелся в спортивную школу-интернат на отделение баскетбола.

