Депутат Государственной Думы Николай Валуев в интервью программе «Легенда» на RTVI согласился с точкой зрения, что современная политика превратилась в шоу. Валуев привел в качестве примера бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого назвал клоуном.

По словам Валуева, в политике сегодня «очень много шоу». «Но это веяние времени», — пояснил депутат.

Он заявил, что драки в Госдуме прекратились только в VI созыве (в 2011-2016 годах).

«Еще очень долгое время муссировали: “Почему не дерутся в Государственной Думе? Где драки?” Народ ждал крови, зрелищ, а Государственная Дума сидела и вдруг зациклилась на законах», — утверждает Валуев.

По мнению собеседника RTVI, шоу — «это веяние, которое проникло везде», ведь с появлением смартфонов у каждого человека оказалась «под рукой развлекуха».

«А человек развлекуху гораздо больше любит, чем серьезные мысли: подумать — это ж надо сколько энергии потратить, а потреблять контент — это здорово. Поэтому и в политику пришло то, что затребовало само общество», — порассуждал Валуев.

Он подчеркнул, что сам не является сторонником того, чтобы в политике были шоу и несерьезность. Валуев, в частности, вспомнил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Он клоун просто. А [это] человек, решающий самые высокие государственные вопросы. И он их решит, но с помощью элементов шоу он тоже привлекает к себе внимание. Это халиф на час: он пришел, свое дело сделал, защитил чьи-то интересы, ушел, а там дальше трава не расти», — сказал Валуев.

При этом он заверил, что в России и Беларуси политика — «это серьезное занятие серьезных людей, которым не до шоу».

