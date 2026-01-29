После 50 лет варикозное расширение вен появляется или усиливается у многих людей. Сосудистая сетка, выступающие вены, тяжесть в ногах часто воспринимаются как «возрастная норма». Но врачи предупреждают: варикоз — это не косметическая особенность, а хроническое заболевание, которое без контроля может приводить к серьезным осложнениям.

С возрастом венозные клапаны изнашиваются, стенки вен теряют эластичность, кровь застаивается в нижних конечностях. Поэтому риск варикоза действительно растет после 50 лет, особенно у людей с лишним весом, малоподвижным образом жизни, наследственной предрасположенностью и у женщин после менопаузы.

На ранних стадиях варикоз проявляется тяжестью и отеками ног к вечеру, чувством распирания, ночными судорогами, появлением сосудистых «звездочек». Именно в этот период заболевание легче всего контролировать.

Опасным варикоз становится тогда, когда к внешним признакам присоединяются постоянные отеки, боли, уплотнения по ходу вен, изменение цвета кожи, зуд или плохо заживающие раны на голенях. Такие симптомы могут указывать на развитие тромбофлебита или хронической венозной недостаточности.

Самые серьезные осложнения варикоза — образование тромбов. В редких случаях тромб может оторваться и привести к тромбоэмболии легочной артерии — состоянию, которое угрожает жизни и требует срочной медицинской помощи.

Врачи подчеркивают: варикоз после 50 лет — это не приговор, но и не вариант нормы. Регулярное движение, контроль веса, ношение компрессионного трикотажа и своевременное обращение к врачу-флебологу помогают замедлить прогрессирование болезни и снизить риск осложнений.

Главный вывод прост: варикоз не всегда угрожает жизни напрямую, но, оставленный без внимания, он может привести к опасным последствиям. Чем раньше начать контроль и лечение, тем выше шанс сохранить здоровье ног и общее качество жизни.