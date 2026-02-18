Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении гражданам и юрлицам данных о месте жительства, в том числе через «Госуслуги». Закон поддержали единогласно 372 депутата. МВД будет уведомлять гражданина, о котором запрашиваются данные в МВД, о соответствующем запросе, рассказал RTVI член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

«Закон имеет социальную направленность, поскольку дает возможность нашим гражданам и юридическим лицам получать в органах внутренних дел справочную адресную информацию, необходимую, например, для предъявления исковых заявлений, для восстановления утраченных родственных, иных связей, ну и так далее», — пояснил во время обсуждения глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Сейчас по закону «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» собственники жилых помещений имеют право на получение адресно-справочной информации в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности, без их согласия.

Иные физические и юридические лица также имеют право обратиться в территориальный орган МВД с заявлением о предоставлении адресно-справочной информации о гражданине России.

С принятием закона получить данные о физлицах и юрлицах будет можно через портал «Госуслуги», пояснил RTVI член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских. Кроме того, гражданина, о котором запрашиваются данные в МВД, будут информировать об интересе к его персональным данным и спрашивать разрешение на их передачу, рассказал депутат.

«Закон позволяет узнавать данные о человеке или компании через „Госуслуги“. Еще одна новация: МВД будет уведомлять того человека, которого разыскивают. И если то лицо не против, то о нем информацию предоставляют. Это направлено в первую очередь еще и на защиту персональных данных. Предположим, например, Иванов подал заявку в МВД найти Петрова, МВД связывается с Петровым, направляет ему уведомление и говорит: „Вот вас разыскивает Иванов“. Петров говорит: „Да, я не против“. И тогда МВД Иванову предоставляет информацию о Петрове. Если он против — не предоставят», — пояснил Альшевских, уточнив, что детальный порядок взаимодействия сторон будет установлен подзаконными актами.

В законе прописано, что МВД после получения заявления с запросом на предоставление персональных данных будет находить по базе разыскиваемое лицо. Затем ему по почте будет направлено извещение с уведомлением «для принятия им самостоятельного решения» о предоставлении этих сведений. Уведомление может также быть отправлено через «Госуслуги» в случае, если заявитель обратился в МВД за персональными данными через портал.

В любом случае, в извещении указываются содержащиеся в заявлении данные о заявителе (об уполномоченном или о законном представителе заявителя) и причина его обращения.

МВД с согласия гражданина будет передавать следующие данные: