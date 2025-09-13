Мы держим его в руках утром, днем и ночью. Берем на кухню, в спортзал, в метро, кладем на стол в кафе, листаем ленту в постели и даже умудряемся не выпускать из рук в ванной. Смартфон стал продолжением нас самих, но именно поэтому он настоящий магнит для микробов.

Ученые подсчитали: на телефоне живет в десять раз больше бактерий, чем на кнопках общественного туалета. В 2011 году исследователи из Университета Аризоны проверили смартфоны студентов и обнаружили в среднем 25 тысяч микроорганизмов на одном квадратном дюйме экрана. И это только поверхность.

Великобритания подтвердила: в 2017 году в Университете Салфорда нашли на гаджетах стафилококк и кишечную палочку. Звучит неприятно, правда? Эти бактерии могут вызывать воспаления кожи и даже проблемы с пищеварением. Канадцы добавили ложку дегтя: самое грязное место телефона — вовсе не экран, а чехол. Именно он собирает всю «биологию» с наших рук, лица, еды и любых поверхностей, куда мы кладем смартфон.

И если задуматься — неудивительно. Мы трогаем его после поездки в метро, после перекуса после того, как открыли дверь подъезда. Часто не моем руки. А потом снова подносим к щеке. В итоге на телефоне можно встретить всё: от банальных стафилококков (обычных обитателей нашей кожи) до грибков и плесени, которые особенно любят влажные чехлы.

Некоторые микробы вроде стрептококков попадают на гаджет из нашей же ротовой полости — стоит только поговорить по телефону во время еды или просто дышать на экран. В этом смысле смартфон — зеркало нашего микробиома. Он буквально хранит отпечаток того, где мы были и что делали.

Можно ли что-то с этим сделать?

Полностью избавиться от бактерий нельзя, да и не нужно — большинство из них безвредные. Но уменьшить их количество реально. Врачи советуют хотя бы раз в день протирать телефон тканью с 70% спиртом, мыть руки перед едой, не брать гаджет в ванную и не класть его рядом с продуктами. Еще необходимо иногда стирать или менять чехол — именно там чаще всего и живет «зоопарк».

Телефон — это не стерильный кусок пластика и стекла, а маленькая экосистема. И пока мы им пользуемся, микробы будут с нами. Вопрос только в том, насколько мы даем им шанс разрастись.

Так что, если в следующий раз вы машинально потянетесь проверить мессенджеры за едой — вспомните: сейчас вы снова кормите не только себя, но и свой смартфон.

Илья Николаев