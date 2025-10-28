Директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко избрали на пост председателя совета директоров компании NtechLab. Решение приняли ввиду редомиляции компании весной 2025 года а также смещения фокуса NtechLab на проекты по созданию безопасных городов и расширении сотрудничества в регионах России и других странах.

«Рад вновь присоединиться к совету директоров NtechLab — компании, которая за считанные годы прошла путь от инновационного стартапа до признанного международного лидера в сфере видеоаналитики и искусственного интеллекта», — отметил Бровко.

По его словам, компания продолжит разрабатывать технологические решения, которые формируют стандарты индустрии и определяют подход к безопасности и цифровым сервисам.

До 2022 года Бровко состоял в совете директоров NtechLab, однако принял решение покинуть его, чтобы избежать возможного негативного влияния на компанию, так как попал в санкционный список. С 2023 года NtechLab сосредоточилась на внедрении цифровых решений в области безопасности городской инфраструктуры в регионах России и дружественных странах.

Весной 2025 года материнская компания NtechLab сменила юрисдикцию и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. На фоне реструктуризации руководство компании предложило Бровко вновь присоединиться к проекту и вернуться в совет директоров.

Сегодня партнеры NtechLab — это крупные государственные и коммерческие проекты, малый и средний бизнес. За 2024 год компания подняла выручку в два раза до 1,7 млрд рублей. В том же году на пилотном уровне запущены проекты видеоаналитики — отслеживание курения, выброса мусора и выгула собак в неположенных местах. Компания также разработала сервис идентификации и проверки состояния водителей для для первого серийного российского электромобиля «Атом».

Доля российских заказчиков в структуре выручки компании составила более 70%. При этом около 25% выручки компании за прошлый год обеспечили и международные партнеры из Латинской Америки, Индии, Северной Африки, стран Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Саудовской Аравии, а также стран СНГ.